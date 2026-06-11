Башстат: за неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, морковь и лук

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В Башкирии за неделю подорожали огурцы, морковь и лук. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 2 по 8 июня огурцы подорожали на 12,44%. На этой неделе их средняя цена составила 135,92 рубля. Также жителям республики на 5,29% больше придется отдать за морковь (средняя цена – 55,90 рублей) и на 2,51% за репчатый лук (43,25 рубля).

Однако на этой неделе на 1,94% подешевели куриные яйца (83,63 рубля), на 1,52% – столовая свекла (47,75 рубля), на 1,47% – питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (92,50 рубля).

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