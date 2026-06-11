«Родились не в том месте и не в то время»: в Башкирии ремонтники крыши сожгли соколиное гнездо

Фото: Центр помощи совам и дневным хищным птицам «Сапсан»

В Башкирии рабочие газовой горелкой уничтожили гнездо сокола-пустельги с птенцами во время ремонта крыши многоквартирного дома. Об этом рассказали в центре помощи совам и дневным хищным птицам «Сапсан».

Инцидент произошел позавчера в Благовещенске. Двое птенцов погибли прямо в гнезде. Третий спрыгнул с крыши и выжил – серьезных травм он не получил, пострадало только оперение. Неравнодушные жители нашли птенца и передали его в центр «Сапсан».

На следующий день сотрудники центра выехали на место. Они вызвали полицию и подали заявление по факту жестокого обращения с животными.

В центре «Сапсан» отмечают, что гнездо находилось в нише примерно в полутора-двух метрах от края крыши, и не исключают, что рабочие уничтожили его намеренно. После трагедии исчезли и родители птенцов – после инцидента их больше никто не видел.

– Невозможно понять, зачем понадобилось уничтожать беззащитных птенцов. Они никому не мешали. Они просто жили в своем гнезде. За что они заплатили своими жизнями? Беззащитные дети дикой птицы, которые просто родились не в том месте и не в то время, – заявили активисты.

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