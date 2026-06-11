В Уфе платные парковки станут бесплатными. Но ненадолго

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 12 июня, все муниципальные парковки Уфы станут бесплатными. Об этом рассказали в официальном информационном канале транспортного обслуживания города.

В этот день страна отмечает День России, а Уфа – еще и День города. По действующему порядку, напомнили чиновники, в выходные и нерабочие праздничные дни плата за парковочные места не взимается.

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