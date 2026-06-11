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НовостиОбщество11 июня 2026 14:45

В Башкирии в 96-летнем опасном доме вынуждены жить люди: они обратились за помощью к Бастрыкину

Бастрыкин потребовал доклад о жильцах аварийного 76-летнего дома в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Башкирии, жильцы которого до сих пор не получили новое жилье. Об этом рассказал информационный центр СКР.

Жители дома 1930 года постройки опубликовали обращение к Бастрыкину и опубликовали его в социальных сетях. Они рассказали, что здание разрушается и непригодно для жизни, а их здоровью и жизни грозит опасность. Переселения люди так и не дождались.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Владимиру Архангельскому отчитаться о ходе расследования.

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