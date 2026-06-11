Полмиллиона за сломанный позвоночник: 9-летняя девочка получила тяжелую травму из-за несправных качелей

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В Уфе управляющую компанию обязали выплатить 500 тысяч рублей семье 9-летней девочки, которая получила компрессионный перелом позвонков из-за неисправных качелей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Все произошло в апреле прошлого года во дворе на улице Бакалинской. Детскую площадку обслуживало ООО «Умный дом». Проверка показала: оборудование было деформировано, имело трещины и выступающие элементы, также качели не были зафиксированы должным образом.

Прокуратура Советского района Уфы обратилась в суд и добилась компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Однако надзорное ведомство сочло сумму недостаточной и обжаловало решение. Верховный суд республики поддержал доводы прокуроров и увеличил выплату до 500 тысяч рублей.

Начальника участка оштрафовали за нарушение требований к детским и спортивным площадкам. Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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