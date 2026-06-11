В Башкирии на месяц закрыли кафе «Остерия»: недавно там произошло массовое отравление

Фото: Telegram-канал кафе «Остерия»

В Башкирии суд приостановил работу кафе «Остерия» на 30 суток – поводом стали жалобы горожан на пищевое отравление и грубые нарушения санитарных норм. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

У нескольких жителей Кумертау выявили бактериальное пищевое отравление. Эпидемиологи провели расследование и обнаружили в заведении целый список нарушений.

Часть сотрудников работала без медосмотра и личных медицинских книжек. Прививки у персонала не сделаны, гигиеническая подготовка не пройдена. В производственных помещениях разделочный инвентарь не имел маркировки, а цех для первичной обработки сырых овощей и вовсе отсутствовал.

Кумертауский межрайонный суд признал ООО «Межшкольный комбинат общественного питания» виновным по административной статье за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Кафе запретили принимать посетителей на 30 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.