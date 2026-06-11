Житель Башкирии едва не убил соседа: ему удавалось избегать правосудия 4 года

Фото: СК Башкирии

В Башкирии перед судом предстанет 31-летний мужчина – его обвиняют в покушении на убийство соседа. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Ночью 11 июня 2022 года в подъезде жилого дома на улице Комарова в Туймазах обвиняемый поссорился с 41-летним соседом – тот якобы курил в подъезде. Оба вышли на улицу, и там конфликт перерос в драку. Обвиняемый был пьян. Он несколько раз ударил мужчину руками и ногами по голове и туловищу, затем повалил его на капот припаркованного автомобиля и начал душить. К счастью, оказавшиеся поблизости остановили его и вызвали полицию. Пострадавший получил множественные травмы, но выжил.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Следователи-криминалисты совместно с полицейскими заново изучили материалы дела, повторно допросили свидетелей и медиков, провели очные ставки и проверку показаний на месте. В итоге удалось установить личность нападавшего. Характер травм указали на то, что умысел обвиняемого был направлен именно на убийство.

– В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает СК.

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