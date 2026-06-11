Верховный суд Башкирии решит судьбу руководителей оркестра и филармонии: их подозревают в причастности к хищению бюджетных денег

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 11 июня, Верховный суд Башкирии должен рассмотреть апелляции защитников двух руководителей культурных учреждений республики – их адвокаты оспаривают продление домашнего ареста до начала сентября.

Под стражей на дому находятся директор Государственного академического симфонического оркестра Артур Назиуллин и руководитель Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов. Обоих задержали в конце минувшего января. Свою вину не признали.

Согласно версии следствия, оба причастны к схеме хищений казенных средств. Назиуллину предъявили обвинение по статье «Растрата» – следствие считает, что он похитил бюджетные деньги, выделенные на фестиваль классической музыки «Романтика осени». Саетова обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий» – в связи с подготовкой книжного фестиваля «Китап-Байрам».

Расследование дела планировали завершить на прошлой неделе, однако его продлили еще на три месяца. После этого Советский районный суд Уфы снова отправил под домашний арест директора филармонии, а Кировский районный суд – директора оркестра.

В деле также фигурируют руководитель Дирекции культурных программ Башкирии Гульнара Юрина, директор концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин и министр культуры республики Амина Шафикова. Последней недавно продлили арест до 6 сентября.

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