Взрыв на предприятии в Башкирии: двое рабочих пострадали

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на предприятии АО «Машиностроительная компания «Витязь» произошел несчастный случай – двое рабочих пострадали. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

ЧП произошло в минувший понедельник, 8 июня, в распылительной камере, где маляры цеха общей сборки готовили изделие к покраске. Внезапно раздался взрыв, после которого вспыхнул огонь. Двое рабочих – 40-летний и 50-летний мужчины – получили термические ожоги различной степени тяжести.

Как заявила руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина, точные обстоятельства и причины случившегося установят по результатам расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.