Пьяная женщина села за руль и устроила ДТП: пострадал подросток, а она отделалась «условкой»

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В Хайбуллинском районе Башкирии суд вынес приговор женщине, устроившей ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Авария произошла в июле прошлого года в селе Бурибай. Женщина пьяной села за руль Changan UNI-K. При повороте она не уступила дорогу подростку на мопеде, двигавшемуся навстречу. В результате столкновения несовершеннолетний получил тяжкий вред здоровью.

Зилаирский межрайонный суд признал женщину виновной уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Она признала вину. Ей назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, женщину лишили на два года лишили водительских прав.

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