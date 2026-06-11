Уфимец получил 3,5 года колонии за удар ножом в живот приятеля

За удар ножом в живот уфимец отправится в колонию общего режима. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Уфы отправил за решетку местного жителя, который в пьяной драке ударил знакомого ножом в живот. Как рассказали в прокуратуре Башкирии, все случилось еще в сентябре прошлого года: двое мужчин распивали спиртное, поссорились, и один из них, взбешенный, схватился за нож и удар пришелся прямо в живот.

Приятель уфимца выжил, но здоровью был нанесен серьезный вред. Житель Уфы свою вину не отрицал, поэтому суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.