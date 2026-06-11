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НовостиЧто происходит11 июня 2026 10:00

Уфимец получил 3,5 года колонии за удар ножом в живот приятеля

В Уфе пьяная ссора закончилась ударом ножа в живот и тюремным сроком
Дарья КИНЗИКЕЕВА
За удар ножом в живот уфимец отправится в колонию общего режима.

За удар ножом в живот уфимец отправится в колонию общего режима.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Уфы отправил за решетку местного жителя, который в пьяной драке ударил знакомого ножом в живот. Как рассказали в прокуратуре Башкирии, все случилось еще в сентябре прошлого года: двое мужчин распивали спиртное, поссорились, и один из них, взбешенный, схватился за нож и удар пришелся прямо в живот.

Приятель уфимца выжил, но здоровью был нанесен серьезный вред. Житель Уфы свою вину не отрицал, поэтому суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима.

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