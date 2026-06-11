Под Уфой 20-летний парень погиб в массовом ДТП

В массовой аварии под Уфой погиб 20-летний пассажир.

Сегодня, 11 июня, в четверг, около 8 часов утра на 5-м километре дороги, ведущей к трассе М-12 «Восток» в Уфимском районе, столкнулись три автомобиля. Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, 20-летний пассажир одной из машин погиб на месте, еще двоих госпитализировали.

По предварительным данным, 30-летний водитель Hyundai Accent врезался в попутный Mitsubishi Outlander под управлением мужчины 1980 года рождения. От удара корейскую легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась со Skoda Yeti, за рулем которой сидел мужчина 1986 года рождения. Самые тяжелые последствия аварии пришлись на Hyundai: ее 20-летний пассажир скончался еще до приезда скорой, а водитель и еще один пассажир этой же машины попали в больницу. Остальные участники ДТП, к счастью, не пострадали.

На месте сейчас работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все детали происшествия.

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