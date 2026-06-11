В Уфимском районе построят двухэтажное кафе «Башкирия» за 71 миллион рублей

Проект рассчитан на растущий поток туристов и транзитного транспорта, заведение откроют к 2033 году.

Вправительстве Башкирии рассказали о новом инвестиционном проекте в сфере общественного питания: двухэтажное кафе «Башкирия» планируют построить на улице Молодежной в Михайловском сельсовете Уфимского района. Земельный участок площадью больше двух тысяч квадратных метров уже прошел все необходимые кадастровые процедуры.

Общий объем вложений в проект составит 71 миллион рублей, причем, по словам министра торговли и услуг региона Константина Климина, создание современной точки общепита – важный шаг для развития придорожного сервиса. Власти отмечают растущий поток туристов и транзитного транспорта, которым нужны качественные места для отдыха и питания, и ожидают, что инвестиции такого уровня обеспечат высокий сервис.

Новое заведение будет обслуживать и проезжающих водителей с путешественниками, и жителей Уфы, а строительство планируют завершить к 2033 году. После открытия здесь появится 8 новых рабочих мест.

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