В 20 районах Башкирии 12 июня запретят продажу алкоголя из-за сабантуев

Запрет не распространяется на продажу спиртного в кафе и ресторанах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В минторге Башкирии напомнили, что в дни проведения сабантуев в городах и районах республики действует запрет на розничную продажу алкоголя, причем это правило не распространяется только на спиртное, которое продают при оказании услуг общепита. 12 июня, в День России, «праздник плуга» отметят аграрии сразу 20 районов: Балтачевского, Белокатайского, Благоварского, Благовещенского, Бураевского, Давлекановского, Дуванского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Кигинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Татышлинского, Туймазинского, Федоровского и Шаранского.

Сабантуи 13 июня, согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, пройдут в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, 20 июня – в Белебеевском и Куюргазинском, а последние в этом году праздники плуга состоятся в июле: 4 числа – в Дюртюлинском районе и 18 числа – в Белорецком.

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