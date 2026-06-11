КСП Башкирии признала работу пунктов весогабаритного контроля неэффективной

Аудиторы предупредили о риске неэффективного расходования бюджетных средств. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аудиторы контрольно-счетной палаты Башкирии признали работу пунктов весогабаритного контроля неэффективной, поскольку многие из 20 автоматических пунктов простаивали по ряду причин. Основная проблема заключается в дефектах дорог или поломке оборудования, причем из-за этого, как отметили в КСП, создается риск неэффективного расходования бюджетных средств на содержание АПВГК и снижается эффективность инвестиций в сохранность региональных дорог.

По итогам проверок в Транспортную дирекцию и Центр организации дорожного движения внесли представления для устранения нарушений, а чиновников, виновных в допущенных ошибках, привлекут к ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.