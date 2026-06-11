В Башкирии УК заставили сделать перерасчет за коммуналку

Прокуратура Нуримановского района добилась перерасчета за коммуналку для жителей Павловки.

Прокуратура Нуримановского района провела проверку в сфере ЖКХ и выяснила, что ООО «Управляющая компания Павловка» с июня 2025 года самовольно повысило плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме села Павловка, причем собрания собственников для этого не проводилось. В результате жильцам необоснованно начислили почти 100 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление директору УК, после чего жителям сделали перерасчет, а сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

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