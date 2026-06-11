Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 6:31

В Башкирии УК заставили сделать перерасчет за коммуналку

УК «Павловка» в одностороннем порядке подняла тарифы без собрания жильцов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура Нуримановского района добилась перерасчета за коммуналку для жителей Павловки.

Прокуратура Нуримановского района добилась перерасчета за коммуналку для жителей Павловки.

Прокуратура Нуримановского района провела проверку в сфере ЖКХ и выяснила, что ООО «Управляющая компания Павловка» с июня 2025 года самовольно повысило плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме села Павловка, причем собрания собственников для этого не проводилось. В результате жильцам необоснованно начислили почти 100 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление директору УК, после чего жителям сделали перерасчет, а сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.