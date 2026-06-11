Из Уфы в Ярославль запустят автобусный маршрут

Маршрут свяжет Башкортостан с Поволжьем и Центральной Россией. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Башкирии станет доступен новый межрегиональный автобусный маршрут, который соединит Уфу с Ярославлем. О запуске рейсов сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Первые автобусы отправятся по маршруту уже 12 июня. Перевозки будут организованы два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Для поездок задействуют современные туристические автобусы, рассчитанные на длительные путешествия и комфорт пассажиров.

По информации регионального Минтранса, новый маршрут позволит улучшить транспортное сообщение между Башкирией, городами Поволжья и Центральной России. Пассажиры смогут воспользоваться удобным способом передвижения между регионами без пересадок.

Любовь Минакова отметила, что направление станет частью уже действующей сети межрегиональных рейсов компании «Башавтотранс». Сейчас перевозчик выполняет регулярные поездки из Уфы в Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Пермь и ряд других городов.

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