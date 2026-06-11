Жительница Башкирии купила поддельные права за 80 тысяч рублей через мессенджер

Суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мелеузовский районный суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в пособничестве в подделке удостоверения, дающего права, с целью его использования.

В суде установили, что в январе 2026 года женщина получила в мессенджере рекламное сообщение и приобрела водительское удостоверение за 80 тысяч рублей. Через три месяца сотрудники ГАИ при проверке документов заметили признаки подделки, поскольку по базе данных права оказались выданными на имя жителя Москвы.

Подсудимая признала свою вину, и суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.