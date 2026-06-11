В Башкирии за бюджетный счет привьют от ротавируса тысячу детей из групп риска

В частных клиниках препарат «Рота-V-Эйд» появится только в июле. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, что в 2026 году на республиканские средства закупили 3 тысячи доз вакцины против ротавирусной инфекции, чего хватит на трехкратную иммунизацию тысячи детей, которые относятся к группам риска. Речь идет об ослабленных и недоношенных малышах, а также о детях с хроническими заболеваниями.

Вакцина поступила на склад 20 апреля и уже распределена по больницам и поликлиникам, чтобы привить детей из групп риска по плану первого и второго кварталов. В частных клиниках и аптеках препарат под названием «Рота-V-Эйд» появится ориентировочно в июле, поскольку производитель (ООО «ФАРМ ЭЙД ЛТД») введет его в гражданский оборот в июне 2026 года.

Напомним, что вакцинацию проводят трехкратно в возрасте от 6 недель до 2 лет, причем интервал между прививками должен составлять не менее 4 недель, а крайний срок для введения первой дозы – 1 год и 9 месяцев. Родителям, которые хотят привить ребенка, рекомендуют обращаться к педиатру по месту прикрепления.

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