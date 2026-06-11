Бастрыкин потребовал доклад о доме в Башкирии, который не расселяют с 2024 года

Следком Башкирии уже возбудил уголовное дело, а контроль за исполнением поручения оставили на центральном аппарате. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления Владимиру Архангельскому представить доклад по делу о нерасселении аварийного дома в Стерлитамаке, поскольку к председателю СК обратилась местная жительница. Речь идет о многоквартирном здании 1956 года постройки на улице Уфимской, которое находится в непригодном состоянии уже долгое время: несущие конструкции деформировались, стены и перекрытия разрушаются, кровля протекает, инженерные системы износились, а из-за повышенной влажности в квартирах появились насекомые и плесень, что вредит здоровью жильцов, в том числе детей.

Несмотря на то, что строение признали аварийным еще в январе 2024 года, благоустроенные квартиры людям до сих пор не предоставили, а расселение запланировано только на 2029 год. Обращения в разные инстанции результатов не принесли, поэтому следком Башкирии уже возбудил уголовное дело по этому факту, а исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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