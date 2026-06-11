В Башкирии за сутки не зарегистрировали ни одного лесного пожара

Госкомитет Башкирии отчитался о пожарной обстановке в регионе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что за прошедшие сутки в регионе не зафиксировали ни одного лесного пожара или загорания сухой растительности.

При этом с начала 2026 года в республике возникло 13 очагов лесных пожаров, которые прошли больше 86 гектаров, и 194 случая возгорания сухой травы на площади свыше 328 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.