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НовостиОбщество11 июня 2026 4:42

В Башкирии за сутки не зарегистрировали ни одного лесного пожара

С начала 2026 года огонь задел 86 гектаров леса
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Госкомитет Башкирии отчитался о пожарной обстановке в регионе.

Госкомитет Башкирии отчитался о пожарной обстановке в регионе.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что за прошедшие сутки в регионе не зафиксировали ни одного лесного пожара или загорания сухой растительности.

При этом с начала 2026 года в республике возникло 13 очагов лесных пожаров, которые прошли больше 86 гектаров, и 194 случая возгорания сухой травы на площади свыше 328 гектаров.

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