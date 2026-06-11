В Учалах дом престарелых на Чкалова превратят в психоневрологический интернат

В Минсемьи Башкирии подтвердили, что оставить смогут только граждан с психическими заболеваниями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Учалах обсуждают предстоящее изменение работы дома престарелых, расположенного на улице Чкалова. Учреждение планируют преобразовать в психоневрологический интернат, что уже вызвало беспокойство среди родственников его постояльцев.

После перепрофилирования проживать в учреждении смогут только люди с соответствующими медицинскими показаниями. Пожилых граждан и инвалидов, не имеющих психических заболеваний, начали распределять по другим социальным учреждениям. Часть из них направят в Уфу и Октябрьский.

Родственники отмечают, что подобные перемены могут тяжело сказаться на состоянии пожилых людей. По их мнению, переезд в другой город связан не только с бытовыми сложностями, но и с серьезным эмоциональным стрессом для тех, кто долгие годы жил в привычной обстановке.

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии подтвердили информацию о реорганизации учреждения. В ведомстве сообщили, что отделение для престарелых и инвалидов действительно прекратит работу в прежнем формате, а его постояльцев распределят по другим интернатам.

Такую же позицию озвучили представители Республиканского центра социальной поддержки. Там пояснили, что после изменения профиля учреждения оставаться в нем смогут исключительно граждане с психическими заболеваниями, поскольку совместное проживание людей с различными категориями диагнозов не предусмотрено.

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