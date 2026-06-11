В Башкирии 77 смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi распродают по низким ценам

Покупатель получит технику «как есть» без документов, а за чужие личные данные в памяти отвечает сам. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявлены торги по продаже имущества, которое ранее перешло в государственную собственность. Одним из самых необычных лотов стала крупная партия мобильной техники, включающая сразу 77 телефонов различных производителей.

Начальная стоимость всего набора составляет 12 759,98 рубля. Покупателю предлагают устройства популярных брендов, среди которых Xiaomi, Realme, Honor, Huawei, Samsung, Nokia, Motorola, Poco и другие. В перечень также вошли несколько моделей iPhone, включая версии 6, 6S, 8, 11 и 12 mini.

Помимо смартфонов в состав лота включены часы Apple Watch Series 3, два ноутбука марок HP и DELL, видеорегистратор, системный блок DEXP и вакуумный упаковщик Roxi.

При этом организаторы торгов предупреждают, что техника продается без каких-либо гарантий. В документации указано, что работоспособность устройств не проверялась, поэтому новый владелец получит имущество в том состоянии, в котором оно находится на момент продажи. Вернуть приобретенный товар после покупки будет невозможно.

Также отмечается, что документы на электронику отсутствуют. Ответственность за возможные персональные данные, которые могут сохраниться в памяти устройств, после покупки полностью переходит к новому владельцу.

Подать заявку на участие в аукционе можно через электронную площадку «РТС-тендер». Прием документов начнется 11 июня и продлится до 7 июля 2026 года.

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