И. о. главы госсобрания Башкирии получил закрытые переломы во время командировки

Нижегородская госинспекция труда уже начала расследование несчастного случая на производстве.

Стало известно, что исполняющий обязанности председателя Госсобрания Башкирии Салават Хусаинов получил производственную травму во время командировки в Нижний Новгород, где проходили мероприятия в честь 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа.

По данным нижегородской госинспекции труда, 8 июня 62-летний парламентарий получил закрытые переломы «в результате столкновения с человеком», причем инцидент случился на фестивале народных видов спорта, когда Хусаинов наблюдал за матчем по киле – старинной русской игре в мяч.

Сразу после происшествия чиновника доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь, однако другие подробности пока не уточняются. Инспекция сейчас выясняет степень тяжести повреждений и ожидает недостающие документы, чтобы принять меры по расследованию этого несчастного случая на производстве, передает «Ъ-Приволжье».

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