В Башкирии хотят создать единый реестр детских площадок

Около 10 процентов площадок вообще не имеют ограждений. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Общественной палате Башкирии прошел круглый стол, где участники обсуждали итоги мониторинга детских и спортивных площадок, который проходил с 17 апреля по 11 мая. В проверках участвовали 37 районов и городов, специалисты обследовали 695 объектов и выявили сотни нарушений, однако главная проблема в том, что сейчас практически невозможно установить, кто именно отвечает за ту или иную площадку.

Председатель комиссии палаты Рита Некрасова рассказала, что больше всего нареканий, как и всегда, вызывают качели и горки, причем в этом году отдельным пунктом проверяющие отметили наличие безопасных заглушек на игровых комплексах. Эти детали делают из пластика, и после зимних морозов они часто разрушаются, поэтому больше чем в четверти актов такие элементы признали небезопасными.

Также большое нарекание вызвало отсутствие информационных стендов, например, их нет даже в современном парке «Волна» в Ленинском районе Уфы. Около 10 процентов площадок не имеют ограждений, а в единичных случаях проверяющие указали, что объекты требуют капитального ремонта, потому что на них валяются куски труб и кирпичи.

В Куюргазинском районе, в селах Ермолаево, Айсуак, Старомурапталово и Якутово, обследовали 24 детские и спортивные площадки, причем большинство из них оказались бесхозными, и только 9 признали безопасными. Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо на законодательном уровне создать единый реестр площадок, чтобы наконец понять, кто за них отвечает, передает «Башинформ».

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