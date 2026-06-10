Амир и Амелия стали самыми популярными именами новорожденных в Башкирии

Родители также часто выбирали для мальчиков имена Эмир, Тимур и Михаил, а для девочек – Еву, Ясмину и Софию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какие имена родители Башкирии выбирают для новорожденных с начала 2026 года. Как и в прошлые годы, лидерские позиции у мальчиков прочно заняло имя Амир, которое удерживает первенство уже более десяти лет. Вслед за ним в пятерку самых частых мужских имен вошли Эмир, Тимур, Михаил и Лев.

У девочек же развернулась настоящая борьба за лидерство: тройку самых популярных имен составили Ева, Амелия и Ясмина, причем Ева и Амелия продолжают вытеснять прежних многолетних фавориток. Также в топе женских имен оказались Амина, София и Эмилия.

Наряду с привычными именами в республике фиксируют и единичные случаи выбора редких, необычных имен. По данным реестра ЗАГС на начало года, среди мальчиков в список редких попали Джафар, Кай, Нурматулло, Петр, Эмильян, Ражаб, Файзо, Танир, а также Эрдал, Ахлидин, Рудель, Абу Бакр и Мухаммадшох. У девочек редко встречаются имена Джанетта, Нафиса, Эйла, Этери, Лила, а также Земфира, Чулпан, Хрусталина, Лаиля и Элика.

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