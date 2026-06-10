Жители Башкирии 11 июня будут работать на один час меньше

В 2026 году из 365 дней рабочих всего 247, а праздничных и выходных – 118. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили о сокращенном рабочем дне в четверг, 11 июня, поскольку День России, который выпадает на пятницу 12 июня, сделает предпраздничный день короче на один час. Напомним, короткая рабочая неделя длится всего четыре дня – с 8 по 11 июня, а затем россиян ждут три выходных подряд: 12, 13 и 14 июня.

Всего в 2026 году 365 дней, из которых при пятидневной рабочей неделе насчитывается 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. В этом году трехдневные выходные уже выпадали на 21-23 февраля (День защитника Отечества), на 7-9 марта (Международный женский день), на 1-3 мая и на 9-11 мая (праздники Весны и Труда и День Победы).

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