В Башкирии ветеринары объяснили, почему одной прививки животным недостаточно

Даже переболевшее животное не застраховано от повторного заражения, если вирус изменился. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госкомитете Башкирии по ветеринарии развеяли несколько устойчивых мифов о прививках для животных и птицы, а заодно напомнили, что вакцинация – ответственность за здоровье всего поголовья в регионе.

Первый миф: прививать нужно только там, где уже есть вспышки болезней. Специалисты объяснили, что вирусы постоянно живут рядом с нами и могут годами оставаться в замороженном состоянии, а когда они перейдут в активную фазу, не знает никто. Кроме того, некоторые переболевшие животные сами становятся скрытыми носителями, не болеют, но заражают других, причем дикие звери и птицы тоже никто не отменял. Домашнему скоту даже не обязательно напрямую контактировать с ними, так как достаточно съесть траву или напиться воды в том месте, где побывали зараженные дикие особи.

Второй миф: достаточно одной прививки на всю жизнь. Ветеринары назвали это абсолютной ложью, потому что животным, как и людям, для стойкого иммунитета нужна ревакцинация. Ее проводят каждый год, так как у любой вакцины есть свой срок действия, плюс вирусы постоянно мутируют, и препарат приходится ежегодно обновлять, чтобы он работал против новых штаммов.

Третий миф: если животное уже переболело, то прививка не нужна. В ведомстве пояснили, что иммунитет организма настроен на распознавание знакомого вируса, но если возбудитель мутировал, то тело воспринимает его как чужого и начинает бурно реагировать: начинается болезнь с непредсказуемыми последствиями. Чтобы проверить, нужна ли прививка переболевшему животному, придется сдать анализ крови, а решение примет ветеринар.

В Госкомитете добавили, что вакцинация скота и птицы на территории России – это обязательное мероприятие, и хозяев, которые отказываются от прививок, могут привлечь к ответственности.

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