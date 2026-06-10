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НовостиОбщество10 июня 2026 14:30

В Башкирии ветеринары объяснили, почему одной прививки животным недостаточно

В Башкирии ветеринары объяснили, почему одной прививки животным недостаточно
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Даже переболевшее животное не застраховано от повторного заражения, если вирус изменился.

Даже переболевшее животное не застраховано от повторного заражения, если вирус изменился.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госкомитете Башкирии по ветеринарии развеяли несколько устойчивых мифов о прививках для животных и птицы, а заодно напомнили, что вакцинация – ответственность за здоровье всего поголовья в регионе.

Первый миф: прививать нужно только там, где уже есть вспышки болезней. Специалисты объяснили, что вирусы постоянно живут рядом с нами и могут годами оставаться в замороженном состоянии, а когда они перейдут в активную фазу, не знает никто. Кроме того, некоторые переболевшие животные сами становятся скрытыми носителями, не болеют, но заражают других, причем дикие звери и птицы тоже никто не отменял. Домашнему скоту даже не обязательно напрямую контактировать с ними, так как достаточно съесть траву или напиться воды в том месте, где побывали зараженные дикие особи.

Второй миф: достаточно одной прививки на всю жизнь. Ветеринары назвали это абсолютной ложью, потому что животным, как и людям, для стойкого иммунитета нужна ревакцинация. Ее проводят каждый год, так как у любой вакцины есть свой срок действия, плюс вирусы постоянно мутируют, и препарат приходится ежегодно обновлять, чтобы он работал против новых штаммов.

Третий миф: если животное уже переболело, то прививка не нужна. В ведомстве пояснили, что иммунитет организма настроен на распознавание знакомого вируса, но если возбудитель мутировал, то тело воспринимает его как чужого и начинает бурно реагировать: начинается болезнь с непредсказуемыми последствиями. Чтобы проверить, нужна ли прививка переболевшему животному, придется сдать анализ крови, а решение примет ветеринар.

В Госкомитете добавили, что вакцинация скота и птицы на территории России – это обязательное мероприятие, и хозяев, которые отказываются от прививок, могут привлечь к ответственности.

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