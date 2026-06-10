Башкирия впервые отправила в Грузию партию из 90 чистопородных свиней

В республике реализовали три инвестпроекта по свиноводству на 8,9 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минсельхозе Башкирии сообщили о первой в истории республики экспортной поставке свиней в Грузию – партия насчитывала 90 голов чистопородных животных. В ведомстве отметили, что за последние семь лет производство свинины в живом весе в регионе выросло на 44 процента, а именно с 67 до 123 тысяч тонн. За эти годы в Башкирии реализовали три инвестиционных проекта по свиноводству на общую сумму 8,9 миллиарда рублей, причем еще один проект стоимостью 3,2 миллиарда рублей находится в стадии реализации.

Ранее сообщалось, что с начала года регион экспортировал уже 2,6 тысячи голов племенных свиней, а рост поставок сельхозпродукции за рубеж соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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