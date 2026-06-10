В Башкирии 35 управляющих компаний не подготовили планы к отопительному сезону

35 уфимских компаний еще не предоставили план подготовки к отопительному сезону. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили подготовку управляющих компаний к зиме, причем правительство России утвердило поправки в правила лицензирования, согласно которым с 1 сентября 2026 года УК будут штрафовать и лишать лицензий за отсутствие паспорта готовности к отопительному сезону.

По данным на конец мая, 35 уфимских компаний еще не предоставили план подготовки к зиме, и эту информацию передали в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Первый заместитель главы администрации города Сергей Кожевников поручил разобраться, в чем причина отставания, и предложил помочь управляющим компаниям, если это необходимо, а также распорядился пригласить отстающих УК на оперативный штаб города, чтобы они лично отчитались по вопросу подготовки.

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