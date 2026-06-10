В праздничные дни поликлиники Уфы будут работать по сокращенному графику

Профилактические осмотры и диспансеризацию проведут в первые два праздничных дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минздраве Башкирии рассказали о графике работы больниц и поликлиник в длинные выходные с 12 по 14 июня. В пятницу и субботу, 12 и 13 июня, поликлиники будут открыты с 8 утра до 5 вечера, причем вызовы на дом принимают только до 16 часов. Воскресенье, 14 июня, объявлено выходным днем.

Профилактические осмотры и диспансеризацию тоже проведут 12 и 13 июня. Женские консультации будут работать в том же режиме – с 8 до 17, и в эти же дни можно успеть пройти УЗИ-скрининг в Межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода. Неонатальный и расширенный неонатальный скрининг тоже сделают 12 и 13 июня с 8 утра до 5 вечера по адресу: Уфа, улица Чернышевского, 41.

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