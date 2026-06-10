С 4 июля возобновятся прямые рейсы из Уфы в Стамбул

Сейчас улететь в турецкий мегаполис можно на самолетах Utair и Red Wings. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» сообщили, что авиакомпания «Победа» с 4 июля возобновляет прямые рейсы между Уфой и Стамбулом, причем самолеты будут летать дважды в неделю – по понедельникам и субботам.

На данный момент улететь из столицы Башкирии в турецкий мегаполис можно на самолетах авиакомпаний Utair и Red Wings.

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