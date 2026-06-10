В Башкирии следователи завели уголовное дело из-за гибели троих детей в огне

Следователи уже выехали на место и назначат несколько экспертиз, чтобы понять точную причину пожара и гибели детей.

В Башкирии завели дело после смертельного пожара по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Поводом стал страшный пожар в Салаватском районе, где погибли трое детей.

Напомним, днем 10 июня 2026 года загорелся частный деревянный дом на улице Юрюзань в селе Новые Каратавлы. Когда пожарные потушили огонь, они нашли тела троих детей. Как выяснилось, дети находились в доме одни, без присмотра мамы, которая ушла по делам.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК. Специалисты уже осмотрели место пожара, а потом назначат комплекс судебных экспертиз, чтобы точно установить, от чего погибли дети и что стало причиной возгорания. В ходе расследования также дадут правовую оценку действиям родителей или опекунов. Руководство следственного управления республики взяло расследование уголовного дела под личный контроль.

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