Жители Башкирии 13 июня утром увидят сближение Марса и Луны

Старая убывающая луна взойдет в 02:44, а Марс появится в 03:10 правее и ниже нее. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В уфимском планетарии рассказали о предстоящем астрономическом событии, которое смогут увидеть жители Башкортостана в ближайшую субботу, 13 июня, на утреннем небе. Речь идет о сближении Луны и Марса, причем Марс несколько месяцев не был виден, потому что находился слишком близко к Солнцу. Найти планету поможет старая убывающая Луна, которая взойдет в 02:44, причем за два дня до новолуния ночное светило будет выглядеть как очень тонкий серпик, потому что Солнце осветит всего 7,2 процента лунного диска.

Марс появится на небе в 03:10 и будет виден правее и ниже Луны, ближе к горизонту, а астрономы советуют для наблюдения взять бинокль и выбрать место с открытым видом на северо-восток.

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