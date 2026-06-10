В школах Башкирии с 1 сентября появится меню свободного выбора и шведский стол

На питание школьников в 2026 году заложили почти 4 миллиарда рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о больших переменах в школьных столовых, которые ждут учеников с 1 сентября 2026 года. По его поручению в учебных заведениях уже разнообразили меню и создали условия для детей, которым нужен индивидуальный подход к питанию, причем в школах внедряют формат шведского стола, который уже ввели в 117 столовых. Благодаря этому возврат блюд снизился с 18 процентов до 7 процентов, а с 1 сентября появится меню свободного выбора.

К работе подключат искусственный интеллект, потому что нейросети помогут выявлять риски, следить за качеством еды, узнавать предпочтения детей и получать обратную связь от родителей. В регионе продолжают обновлять пищеблоки и оборудование, а перед новым учебным годом Назаров потребовал устранить все нарушения, проверить столовые по чек-листам Роспотребнадзора и пригласить к оценке мам и пап школьников.

В регионе почти полмиллиона детей ходят в школы и детские сады, причем 96,2 процента из них получают горячее питание, а за счет бюджета кормят 286 тысяч ребят. На эти цели в 2026 году заложили около 3,9 миллиарда рублей.

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