Фото: МВД России

В Стерлитамаке задержали девятерых участников организованной группы – их подозревают в перевыпуске сим-карт участников СВО и вымогательстве денег у их родственников. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема работала через сотрудников офисов продаж операторов мобильной связи. За вознаграждение от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали чужие сим-карты без проверки личности владельца – в том числе карты погибших и пропавших без вести бойцов. С восстановленных номеров мошенники звонили родственникам военнослужащих и под угрозами требовали деньги.

Группу задержали сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД Башкирии совместно с республиканским управлением ФСБ. Среди девяти задержанных – пятеро сотрудников салонов связи. При обысках изъяли мобильные устройства, электронные носители, банковские и сим-карты.

В Башкирии задержали группу за мошенничество с SIM-картами бойцов СВО

Уголовные дела возбудили по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру». Часть фигурантов взяли под стражу, остальные – под подпиской о невыезде. Следствие продолжает устанавливать всех соучастников.

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