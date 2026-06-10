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НовостиОбщество10 июня 2026 10:07

Мальчик-инвалид три месяца не получал средства реабилитации: в дело вмешались прокуроры

В Башкирии ребенок-инвалид три месяца не получал средства реабилитации
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ребенок-инвалид почти месяцы не получал технические средства реабилитации. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мать мальчика из Сибая обратилась в надзорное ведомство с жалобой на нарушение прав сына. Проверка показала: по индивидуальной программе реабилитации ребенок должен получать необходимые изделия непрерывно, однако на протяжении почти трех месяцев их не предоставляли.

После вмешательства прокуратуры нарушение устранили – мальчика обеспечили положенными приспособлениями.

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