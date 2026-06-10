Рабочего засыпало землей в траншее глубиной четыре метра: мужчина чудом выжил

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе на строительном объекте рабочего засыпало землей в траншее – он получил тяжелые травмы. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда Башкирии.

Инцидент произошел минувшей осенью – 13 октября. Бригада монтировала водопроводную камеру на объекте строительства водовода от улицы Интернациональной до района Затон. Во время распила трубы бензопилой с инструмента слетела цепь. Тридцатилетний монтажник отошел к стене траншеи, чтобы починить ее, и в этот момент обрушился грунт. Коллеги откопали пострадавшего и вызвали помощь. Его госпитализировали в городскую больницу №21, где диагностировали тяжелую сочетанную травму.

Инспекция установила несколько нарушений. Стенки траншеи глубиной около четырех метров не укрепили – этот момент не предусмотрели в плане производства работ. Работы в траншее относятся к категории повышенной опасности и требуют оформления наряда-допуска, однако его не выдавали. Кроме того, рабочий приступил к обязанностям монтажника без инструктажей, обучения охране труда и стажировки на рабочем месте.

– Материалы расследования переданы в следственные органы, – заявили в Гострудинспекции Башкирии.

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