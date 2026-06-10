Месяц спала рядом с телом мертвой 5-летней дочки и пила: суд вынес приговор матери из Башкирии

Фото: Дарья МАРКОВА/«КП-Челябинск» // источник «КП-Уфа»

Суд вынес приговор жительнице Башкирии Эльвире Загидуллиной – ее признали виновной в гибели пятилетней дочери. Об этом со ссылкой на источник сообщают наши коллеги из «КП-Челябинск».

Трагедия произошла в Челябинске минувшей осенью. По словам Загидуллиной, девочка утонула в ванной 6 октября. Мать никому не рассказала о случившемся и несколько дней держала тело дочери в воде. Затем она перенесла ребенка на диван и какое-то время спала рядом. Позже завернула тело в одеяло и убрала в диван. Все это время она пила. 2 ноября хозяйка квартиры попросила ее съехать. Загидуллина уехала в Учалы, а тело дочери оставила в диване. 3 ноября труп обнаружила уборщица.

Следствие сначала рассматривало версию об убийстве, однако эксперты ее не подтвердили. Суд признал Загидуллину виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности». Заседание прошло в закрытом режиме.

Загидуллину приговорили к полутора годам ограничения свободы. Она останется на свободе, однако обязана дважды в месяц отмечаться в полиции и не имеет права менять место жительства.

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