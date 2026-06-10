Уфимка сняла 50 тысяч рублей с чужого счета, но суд оправдал ее: как так вышло

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В Уфе женщину оправдали по делу о краже денег с чужого банковского счета. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В июне прошлого года она подошла к банкомату и сняла 50 тысяч рублей. Дело в том, что предыдущая клиентка не вышла из своего аккаунта, и женщина получила доступ к чужому счету. Следствие решило, что она сделала это намеренно. Суд первой инстанции признал ее виновной по статье «Кража».

Верховный суд Башкирии с этим решением не согласился. Записи камер видеонаблюдения показали: женщина вводила данные для входа в собственный личный кабинет и не знала, что оказалась в чужом аккаунте. Суд решил, что умысла на хищение у нее не было – она думала, что снимает свои деньги.

Приговор отменили, женщину оправдали. Кроме того, суд вынес частное определение в связи с нарушениями, которые следствие допустило в ходе расследования.

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