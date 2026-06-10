Ушлый коммерсант похитил у государства полмиллиона: бизнесмен провернул хитрую аферу

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В Чекмагушевском районе Башкирии директор коммерческой организации обманул государство при получении субсидии по нацпроекту. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Чтобы получить деньги на возмещение затрат по покупке оборудования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», он подал заявление в уполномоченное ведомство. В документах содержались недостоверные сведения. На их основании организации перечислили 500 тысяч рублей.

Прокуратура Чекмагушевского района провела проверку и направила материалы следователям. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры.

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