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НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:57

Ушлый коммерсант похитил у государства полмиллиона: бизнесмен провернул хитрую аферу

В Башкирии бизнесмен обманул государство на субсидиях на 500 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Чекмагушевском районе Башкирии директор коммерческой организации обманул государство при получении субсидии по нацпроекту. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Чтобы получить деньги на возмещение затрат по покупке оборудования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», он подал заявление в уполномоченное ведомство. В документах содержались недостоверные сведения. На их основании организации перечислили 500 тысяч рублей.

Прокуратура Чекмагушевского района провела проверку и направила материалы следователям. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры.

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