В Башкирии собака попала в беду: спасатели поспешили ей на помощь

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Кумертау спасатели вытащили собаку из ямы. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Неравнодушные очевидцы заметили животное, провалившееся в яму, и вызвали помощь. Спасатели приехали на место и с помощью специального снаряжения достали собаку. К счастью, она никак не пострадала.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Накануне в Сибае спасатели вытащили собаку из колодца.

– Регулярно проверяйте состояние колодцев, люков и ям на своих участках и вблизи домов. Если заметили открытый люк, яму или незакрытый колодец сообщите об этом в службы. При строительстве или ремонте не оставляйте вырытые ямы без ограждений, – заявили в ГК ЧС.

В ведомстве также напомнили: если вы стали свидетелем такого происшествия, звоните по номеру 112.

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