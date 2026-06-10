Жительница Башкирии продала 17-летнему подростку алкоголь: на нее завели «уголовку»

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продавец магазина предстанет перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Согласно версии дознания, в минувшем феврале жительница Нефтекамска продала спиртное 17-летнему покупателю в магазине на улице Строителей. Парой месяцами ранее ее уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение.

На женщину завели уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Она признала вину. Все материалы передали в Нефтекамский городской суд.

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