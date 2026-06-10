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НовостиПроисшествия10 июня 2026 6:35

«Китаец» наехал на подростка во дворе: мальчик в этот момент выходил из машины

В Уфе Lifan Smile сбил выходящего из машины подростка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Уфы

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе водитель легкового автомобиля сбил подростка во дворе жилого дома. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера днем у дома 48/2 на улице Софьи Перовской. 30-летний водитель Lifan Smile двигался задним ходом и не заметил 16-летнего пешехода, который в этот момент выходил из стоявшего рядом Hyundai Creta.

После столкновения подросток обратился за медицинской помощью. По факту ДТП начато административное расследование.

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