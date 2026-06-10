«Черное небо» в Башкирии: в трех городах режим продлили еще на сутки

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеорологических условий – «черное небо» – в трех крупных городах. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Ограничения действуют в Уфе, Стерлитамаке и Салавате до 20:00 10 июня. Режим ввели с 20:00 8 июня.

Виной всему – безветренная и жаркая погода. В подобных условиях промышленные выбросы, выхлопные газы и пыль не рассеиваются, а оседают у поверхности земли и образуют смог. Промышленные предприятия на время действия режима обязали снизить объем выбросов согласно своим технологическим регламентам.

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