Дожди и грозы: какой будет погода в Башкирии в конце короткой рабочей недели

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в последние два дня короткой рабочей недели ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 10 июня, в республике местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер – северо-западный умеренный, днем – с порывами до сильного. Температура воздуха днем будет от +18 до +23 градусов.

Завтра, 11 июня, дожди усилятся. Ночью осадки будут местами, а днем охватят всю республику. На северо-востоке Башкирии местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер – северный умеренный, днем – порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до +9, +14 градусов, днем воздух прогреется до +18, +23 градусов.

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