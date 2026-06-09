Министр культуры Башкирии останется в СИЗО до осени: обвиняемой в коррупции Амине Шафиковой продлили арест

Фото: Аккаунт Амины Шафиковой в соцсетях

Амину Шафикову, которая с 2011 года является руководителем Министерства культуры Башкирии, оставили под стражей до 6 сентября. Об этом со ссылкой на источник рассказал телеканал UTV.

Шафикову задержали 18 февраля и этапировали в Москву. Басманный суд арестовал ее на следующий день – до 17 апреля. Затем срок продлили еще на полтора месяца. 20 мая Московский городской суд сохранил арест до 6 июня, а теперь меру пресечения продлили снова – до начала осени.

Министру предъявили обвинения по статьям «Растрата» и «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, она возглавляла преступную группу, которая наживалась на проведении массовых мероприятий. Кроме того, ей вменяют получение 4 млн рублей от предпринимателя и руководителя Дирекции культурных программ Башкирии Гульнары Юриной – за допуск к конкурсу «Время героев» в 2023 году. Растратой следствие считает завышенную стоимость контракта: цена сделки ГКЗ «Башкортостан» с Юриной превысила себестоимость на 7 млн рублей.

По этому же делу проходят руководитель Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин, директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин и директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов.

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