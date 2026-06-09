БПЛА над такси: в Башкирии предлагают новый способ проверять извозчиков

Фото: Олег УКЛАДОВ, Мария ЛЕНЦ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии подготовило проект постановления, который позволит инспекторам использовать дроны для проверки таксистов. Поправки предлагают внести в положение о региональном контроле в сфере перевозок пассажиров легковым такси.

Согласно документу, инспекторы смогут применять беспилотники во время выездных проверок, а данные с их камер – использовать как доказательство нарушений со стороны водителей или служб такси.

Помимо этого, в сфере надзора может появиться новый инструмент – дистанционная контрольная закупка. Инспекторы будут заказывать такси через приложения агрегаторов и таким образом выявлять нарушения.

Еще одна предложенная норма касается внеплановых проверок. Если такси работает без кассового аппарата, ведомство хочет проводить инспекцию незамедлительно – без согласования с прокуратурой.

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