«Люди жалуются»: Хабиров отчитал министра ЖКХ Башкирии за рост гневных обращений граждан на благоустройство

Фото: Рустем АХУНОВ, МинЖКХ Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой раскритиковал министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирину Голованову. Поводом стал рост обращений жителей на состояние дворов и территорий.

Хабиров отметил, что больше всего жалоб в системе «Инцидент» поступает из Уфы, Стерлитамака, Туймазов, Белорецка, Сибая и Салавата. Люди просят убрать аварийные и разросшиеся деревья, а также включить их дома в программу «Башкирские дворики». Глава республики указал Головановой, что это ее зона ответственности, и потребовал активнее работать с муниципалитетами.

– Надо делать – люди жалуются, – заявил руководитель региона.

Министр в ответ рассказала, что ведомство постоянно на связи с ЦУРом и отслеживает все поступающие жалобы.

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