Президент России назначил в Башкирии новых федеральных судей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов в Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда республики.

Заместителем председателя Верховного суда региона на шестилетний срок стал Кирилл Колесников. Также новые судьи появились в трех других судах: Алина Асадуллина – в Верховном суде, Алина Ильина – в Ишимбайском городском суде, Руслан Насыров – в Стерлитамакском городском суде.

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